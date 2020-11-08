علماء يحددون أين تختبئ المادة الكونية الغامضة

2020/11/08 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توصل علماء متخصصون في الفيزياء الفلكية مؤخرا إلى تحديد طبيعة المادة الكونية التي ظلّت غير معروفة لسنوات طويلة.

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