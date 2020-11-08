ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

2020/11/08 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عن ضبط حاوية متروكة داخل الحرم الكمركي، وبعد ورود معلومات من مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي تم تشكيل لجنة للكشف على الحاوية من الجهات ذات العلاقة وتبين صحة المعلومات الواردة واحتوائها على مواد غذائية (جبس) منتهية الصلاحية.

واضافت الهياة في بيان انه “تم إعداد محضر أصولي من قبل لجنة الكشف وختم الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها”.

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