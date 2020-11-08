مجلس الوزراء: أبواب العراق مفتوحة لعقد الشراكات وفتح آفاق الاستثمار

2020/11/08 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن أبواب العراق مفتوحة أمام جميع الدول لعقد الشراكات وفتح آفاق الاستثمار، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهتم بالاتفاقيات المبرمة عبر المجلس التنسيقي العراقي – السعودي.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي، إن “الأمين العام حميد الغزي أكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام جميع الدول لعقد الشراكات وفتح آفاق الاستثمار في المجالات كافة”.

واضاف مجيد نقلاً عن الامين العام “اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بما وصلت إليه الاتفاقيات المبرمة عبر المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، والتي ستسهم في استقطاب الأيدي العاملة وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد”.

وأشار إلى أن “الأمين العام لمجلس الوزراء، التقى محافظ التجارة الخارجية للملكة العربية السعودية عبد الرحمن الحربي، وتم وضع الخطة الخاصة التي ستجرى فيها خلال الأيام المقبلة المباحثات، بين الجانبين العراقي والسعودي، بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة”.

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