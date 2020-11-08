الكعبي: ميناء الفاو واجهة اقتصادية كبرى للبلاد

2020/11/08 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي السعي ان يكون ميناء الفاو بمستوى الموانئ العالمية.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،ترأس جتماعا موسعا للجنة الاعمار والخدمات النيابية بحضور عدد من نواب اللجان النيابية ووزير النقل ناصر حسين بندر ، وعدد من مسؤولي الوزارة ، لبحث ملف مشروع الفاو الكبير.

واضاف الكعبي ان "ميناء الفاو يعد من بين اهم الملفات حساسية واكثرها اهمية للدولة والشعب العراقي ، فهو يمثل واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى و شريان اساس للعراق بعد النفط ، فضلا عن كونه نقطة انطلاق على التجارة مع العالم الخارجي.

وبين ان ما يزيد اهميته هو مشاريع إحياء طريق الحرير والقناة الجافة ، وخط الربط بين الشرق والغرب واهميته هي ليست للإقتصاد العراقي حاليا بل هو لمستقبل اجيالنا بصورة عامة ، ومن هذا المنطلق علينا الاطلاع على كامل تفاصيل هذا الملف وتسليط الضوء على الحقائق كاملة ومعرفة العراقيل التي تواجه هذا المشروع , لنعمل سوية على تذليلها بشكل سريع وضمان اتمام المشروع بأسرع وقت ممكن والسعي التام لإنجازه ليكون بمستوى الموانئ العالمية".

من جهته اكد الوزير بحسب البيان ان وزارته جادة في اكمال هذا المشروع لأهميته الاقتصادية للبلد ، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية بنفس الاتجاه ، وسيتم الاعلان عن تفاصيل العقد بكل شفافية للشعب العراقي ".

واشار البيان الى ان الاجتماع انتهى بالتأكيد على ضرورة المضي قدما بإتمام المشروع كونه يمثل مطلبا اساسيا للشعب ولمستقبل الاجيال القادمة.

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