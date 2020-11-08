بعد الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين.. الاعلان عن صرف رواتب فئة جديدة

2020/11/08 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير العمل وشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاحد اطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول.

يتبع….

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