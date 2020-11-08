التعليم تعلن شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم الى الدراسات المسائية

2020/11/08 | 15:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للقبول في الدراسات المسائية بالجامعات العراقية.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ضوابط التقديم على الدراسات المسائية نصت على قبول الــــ (10%) الأوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد للدراسة المسائية للقبول في الكليات حسب التخصصات المتناظرة والقريبة”.

وأضاف أن “السقف الزمني للتقديم يستمر شهرا واحدا ابتداء من تاريخ 2020/11/10.



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