الحكومة والـ (الهابيتات) تواصلان مواجهة التحديات في المناطق العشوائية

2020/11/08 | 15:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للمناطق العشوائية برئاسة الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم لمناقشة، في 4/11/2020، التحديات في المناطق العشوائية.

بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) وخلال بيان تسلم PUKmedia نسخة منه، اضافت: انه يعيش في العراق حاليًا ما يقرب من 3.5 مليون شخص في أكثر من 4000 مستوطنة عشوائية في جميع أنحاء البلاد، حيث المستوطنات غير الرسمية مكتظة بالسكان بمنازل غير ملائمة للسكن، ومرافق المياه والصرف صحي فيها رديئة، وخدمات التخلص من النفايات قليلة أو معدومة ، وهذا ما يجعل تدابير منع انتقال وباء كوڤيد-19، مثل غسل اليدين والتباعد والحجر الصحي الذاتي، في الغالب صعبة للغاية في المستوطنات غير الرسمية.

واشار البيان الى، ان الافتقار إلى المعلومات المحدثة والشاملة تعد أحد التحديات الرئيسية المتعلقة بالمناطق العشوائية ، لذلك قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة التخطيط، في العام 2017 ولأول مرة في العراق ، بحصر وتثبيت حدود المستوطنات العشوائية في خمسة عشر محافظة من محافظات العراق بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ، مما سمح ذلك للسلطات الحكومية ذات الصلة بالحصول على معلومات أساسية عن المستوطنات العشوائية فيما يخص أعدادها ومواقعها وحجمها وعدد سكانها.

وقد أعلن معالي وزير التخطيط أن الوزارة ، حسب البيان، وبدعم فني من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ستخطط لإجراء مسح شامل للعشوائيات، كخطوةٍ تالية، مما سيسمح للحكومة بالحصول على فهمٍ مُحدَّث ومفصل للظروف الحالية والتحديات الحرجة التي تواجهها والحلول الممكنة في كل مستوطنة غير رسمية ، كما سيتم السعي إلى التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الإسكان وظروف المعيشية في المستوطنات غير الرسمية.

كما أكد وائل الأشهب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، حسب بيان يونامي، على استمرار تقديم الدعم لحكومة وشعب العراق، على مستوى السياسات وعلى أرض الواقع ، للاستجابة للمشاكل في المستوطنات غير الرسمية ، وقد تم بعد اجتماع اللجنة التوجيهية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتأكيد شراكتهما والتزامهما بالعمل معًا بشأن المستوطنات غير الرسمية.

PUKmedia عن اعلام يونامي‌

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