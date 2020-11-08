مظاهرات احتجاجية لصرف رواتب الموظفين في كربلاء

2020/11/08 | 15:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج موظفو مديرية بلدية كربلاء اليوم الاحد احتجاجا على تاخر رواتبهم لشهر تشرين الاول .

وقال مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر لـــPUKmedia ، ان موظفو المديرية استحصلوا الموافقة للوقوف وقفة احتجاجية للتعبير عن رايهم بصورة سلمية .

فيما اكد المتظاهر الموظف حسن عبد , ان تظاهرهم امام مبنى مديرية البلدية رسالة احتجاج الى الحكومة الاتحادية بضرورة صرف رواتبنا المتأخرة لشهر تشرين الاول الماضي , مبينا ان اغلب الموظفين يسكنون في دور الايجار , فضلا عن اعالة عوائلهم , اضافة الى متطلبات الحياة من اجور المولدة الاهلية , وخط انترنت للاستفادة من خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بالاتصالات , ومواكبة كل ماهو جديد على الساحة العراقية والعالمية .

الى ذلك خرجت تظاهرات احتجاجية اخرى لموظفين في عدد من محافظات العراق للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة , وخاصة محافظة واسط .

هذا ويشهد العراق لأول مرة عدم امكانية الالتزام بدفع رواتب ملايين الموظفين بسبب ازمته المالية , التي ظهرت بعد اجتياح جائحة كورونا للعالم وشل اقتصادها الذي كان يدفع حكوماتها لشراء النفط الذي انخفض سعره لقلة الطلب عليه , ويتهم المواطنون في العراق الطبقة السياسية الحاكمة بعد عام 2003 ,بدفع اقتصاد البلد الى الهاوية , بعد تدمير وارداته الغير النفطية المتمثلة بالصناعة والزراعة والتجارة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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