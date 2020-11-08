هل بإمكان ترامب أن يقلب نتيجة الانتخابات؟-آراء الخبراء الأمريكان

2020/11/08 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بعد دقائق على إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشّح الديموقراطي جو بايدن في السباق المحتدم لرئاسة الولايات المتحدة، رفض الرئيس دونالد ترامب النتيجة مشيرا إلى أنه سيثبت في المحكمة بأنه الفائز.وقال ترامب في بيان “الحقيقة البسيطة هي أن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها”.وأضاف “الأصوات القانونية هي التي […]

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