الدفاع المدني تنقذ طفلا وتنتشل جثة اخر وتخمد حريق مجمع الأرامل

2020/11/08 | 15:36 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من الكرفانات في مجمع الأرامل التابع الى مجلس محافظة بغداد في منطقة چكوك شمال بغداد .حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحريق وانقذت طفل باللحظات الأخيرة قبل ان تصله النار فيما انتشلت جثة طفل اخر يبلغ من العمر ثلاث سنوات واخمدت الحريق بعد ان اوقفت انتشار النيران داخل عدد من الكرفانات وتم انقاذ 154 كرفانا داخل المجمع .

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