التعليم: شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم الى الدراسات المسائية

2020/11/08 | 15:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للقبول في الدراسات المسائية بالجامعات العراقية.

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