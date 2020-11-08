2020/11/08 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / احمد كاظم

من مهازل الديمقراطية الامريكية:

أولا: الانتخابات

صوت الناخب لا يسجّل باسم المرشح الذي انتخبه بل يسجّل باسم افراد (الكلية الانتخابية) الذين ينتخبون الرئيس و لا يعرفهم الناخب.

هذا يعني ان من حصل على اغلبية أصوات الناخبين قد يخسر الانتخابات كما حدث بين هيلاري كلنتون التي حصلت على أكثرية الأصوات و ترامب الذي اصبح رئيسا للجمهورية بدلها.

هذا الخداع الانتخابي يعني المتاجرة باصوات الناخبين باسم الديمقراطية.

العراك الانتخابي بين المرشحين و من يدعمها يتسم بالبذاءة و العنف المسلح و الكذب و النفاق و لا يمكن ان يحدث في بلد اخر لا في دول الغرب الغنية و لا في الدول الاخرى الفقيرة.

السبب لهذا الابتذال و العنف هو غريزة الغطرسة التي يحمل جيناتها غالبية الامريكان خاصة السياسيّون و العسكر.

ثانيا: عنصرية لون الجلد

من لون جلده ابيض او وردي له امتيازات سياسية و تعليمية و اجتماعية و قضائية و مالية لا يحصل عليها من لون جلده اسود او اسمر او اصفر او أي لون اخر.

بالإضافة الى ذلك بحق للابيض ان يقتل الاخرين و يبرئه القضاء بتبريرات كاذبة كما يحدث لافراد الشرطة البيض الذين يقتلون الأسود الذي يضع يده في جيبه (لان الشرطي شعر بالخطر).

ثالثا: العنصرية الدينية

الكنيسة الايفاجليكية المتعصبة ثراؤها فاحش و تعتقد انها تمثل المسيح المنتظر و تسيطر على السياسيين بسبب تاثيرها على الانتخابات الرئاسية و مجلسي الكونجرس و السنت.

هذه الكنيسة لا يقنصر عداؤها على الأديان الاخرى بل يشمل الكنائس المسيحية الأخرى.

رابعا: عنوان الديمقراطية الامركية هو الدولار

هذا يعني ان الفقير العاطل عن العمل بسبب عمره او مرضه يستحق الفقر الذي يعيش فيه و ان مات فالذب ذنبه لانه لم يدخر الدولار.

المريض الذي ليس لديه المال لانه عاطل لا يمكنه استشارة الطبيب و شراء الادوية (من حقه) ان يموت لانه لم بوفر المال لشراء التامين الصحي الباهض الثمن.

في أمريكا بوجد 40 مليون شخص بدون تامين صحي لانهم لا يملكون المال لشرائه و لان الخدمات الحكومية الصحية كالمستشفيات و العيادات شحيحة يستحقون المرض و المعانات و الموت.

في أمريكا الخدمات الصحية الحكومية المجانية نسبتها لا تزيد عن خمسة بالمئة و النسبة الباقية (مؤسسات تجارية) خصوصية.

خامسا التعليم:

التعليم الحكومي خاصة الجامعي شحيح كالعناية الصحية ما يفسح المجال لأولاد و بنات الأثرياء الحصول على الشهادات الجامعية من الجامعات الاهلية بالرشوة لتقاعسهم في الدراسة بسبب الثراء.

المؤسسات الدراسية خاصة التابعة للكنائس تقتصر على الجنس الأبيض المسيحي.

ملاحظة: حصول الأثرياء على التعليم خاصة الجامعي منه يوفر لهم المناصب و الرواتب العالية و يوفر الايدي العاملة الفقيرة للمولات و المتاجر و المطاعم و للوظائف الحكومية و الخصوصية الواطئة الرواتب.

ختاما: النظام السياسي الأمريكي بشقيه الديمقراطي و الجمهوري يقوده الدولار و لا مكان فيه للإنسانية داخل أمريكا كما ذكر و لا خارجها و الدليل القتل و الدمار في الشرق الاوسط.

القتل و التدمير في الشرق الأوسط قاده الجمهوريان جورج بوش الاب و الابن ومن سبقهما و الديمقراطيان بل كلنتون و أوباما و من سبقهما.

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