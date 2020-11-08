وزير العمل العراقي يعلن صرف راتب المعين المتفرغ لشهر أكتوبر

2020/11/08 | 15:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً من بغداد والمحافظات لشهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020.وقال الركابي، في بيان صادر عن الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب عن طريق الماستر كارد من خلال …

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