سي أن أن : ترامب سيواجه عدد من التهم الجنائية بعد خسارته

2020/11/08 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد المحلل القانوني ايلي هونينغ لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاحد، ان على الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ان يهيء نفسه لاحتمال توجيه اتهامات جنائية في اللحظة التي يؤدي فيها الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين.

ونقلت الشبكة في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن المحلل والمدعي الفيدرالي السابق هونينغ قوله إن ” البلاد تتوقع موجة من العفو سيطلقها ترامب قبل مغادرته وربما سيصدر عفوا عن نفسه ايضا “.

وردا على سؤال عن توقعاته بشان ما سيفعله ترامب حتى يوم 20 كانون الثاني المقبل وهو موعد انتهاء سلطته وتادية الرئيس الجديد للقسم اجاب هونينغ إن ” ترامب سيستغل كل لحظة حتى الساعة 11.59 دقيقة صباحا من يوم 20 كانون الثاني المقبل في اصدار قرارات العفو حيث استخدم العديد من الرؤساء سلطة العفو في مواعيدهم النهائية في مناصبهم، واتوقع أن يعفو عن حلفائه السياسيين ، مايكل فلين ، جورج بابادوبولوس وكذلك امكانية النظر في أنه قد يعفو عن أفراد عائلته الذين يخضعون لتحقيقات الدولة بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب “.

واضاف أن ” السؤال الذي يتبادر الى الذهن لماذا سيحاول ترامب العفو عن نفسه؟ لم يحدث ذلك في تاريخنا ولا نعرف في الواقع ما إذا كان ذلك قانونيًا أم لا ولكن إذا حاول ذلك ، يمكننا معرفة الامر في حينها “.

وتابع أن ” ترامب حينما خسر وشعر بفقدان الحصانة تجنب المشاكل من خلال تواجده في البيت الابيض ، فهناك قوانين وسياسات خاصة بوزارة العدل تتعلق بهذا الامر “، مشيرا الى ان ” ترامب حصل على كشف من وزارة العدل والحكومة الفيدرالية والمدعي العام في مانهاتن جميعها تركز على الاحتيال المالي لديه هو واسرته ، وفي بعض النواحي يكون إثبات ذلك أسهل وأسهل للمحاكمة من بعض الأشياء التي قد تكون فيدرالية ؛ على سبيل المثال إعاقة سير العدالة.



لكنترامب يبحث في طريقتين مختلفتين على الأقل للتعرض الجنائي المحتمل بمجرد خروجه من منصبه”.



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