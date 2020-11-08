2020/11/08 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن قصة قصيرة ما زلتُ أنتظر حافلة آخر الليل وأنا في طريق المقبرة، أستنفذُ جميع قواي حتى أصل البيت، بعد أن كشفتُ خبايا عاهري الليل أثناء مغامرتي الهامة.أعشق مسيرتي الأسبوعية الخاصة بي، مجنون بسيرة الرصيف، وصور المركبات المتعاقبة التي تدخلني في دوامة الصحو العنيد.أتّبعُ خارطة خاصة بي، قدماي، أسير والوطاويط تتناوب على إيقاظ الأشجار الغافية في المقبرة الكبيرة.سأحاول التخفيف من م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياة مستنقع - دينا سليم حنحن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياة مستنقع - دينا سليم حنحن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).