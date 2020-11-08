دوَّامةُ النَّهرِ الكبير 5 - نعيم إيليا

2020/11/08 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_إيليا غير أنَّ هذا الذي قد كان رفّ في ذهني من مَثَل الماء الراكد والحجر، في ما تقضَّى من لحيظاتي، ليس كلَّ شيء.



ليس هو كالتخم الذي ينتهي لدى بلوغه المسارُ، ولا هو كالغاية التي إذا تحققت لصاحبها بعد سعي إليها منه ملحاح؛ جلس واستراح.



ثمة شيء آخر في المثل، ثمة معنى – إن شئت الدقة – معنى ثان، معنى لا يحسبه ذهني الذي لا يرتاح ولا يريح، إلا جديراً بالتلميح، بالرغم من أنه معنى طافٍ على السطح، ظاهرٌ كالصُوّة ......





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