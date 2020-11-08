الصحة: 3 الآف حالة شفاء و44 وفاة جديدة بكورونا

2020/11/08 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي للجائحة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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