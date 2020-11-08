الصحة تسجل 2530 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/08 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاحد.

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