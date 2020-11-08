اصابات كورونا تتكبد خسارة جديدة أمام حالات الشفاء في الموقف الوبائي العراقي

2020/11/08 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد، تسجيل 2530 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع جديد امام حالات الشفاء التي جاءت بـ3002 حالة شفاء جديدة.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 44 حالة وفاة جديدة.

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