وزارة الصحة تسجل 2530 إصابة جديدة بفيروس وشفاء 3002 حالة

2020/11/08 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاحد،ان "حالات الاصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 2530 إصابة ، فيما بلغت حالات الشفاء 3002 حالة".

واضافت " حالات الوفاة التي سجلت في عموم البلاد بلغت 44 حالة جديدة".

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