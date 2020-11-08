وأردفت أنه ”ليس من الواضح ما إذا كان نظام الملالي الإيراني سيوافق على نهج بايدن، وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، إن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة أيا كان المسؤول في البيت الأبيض، إلا أن طهران تسعى بشدة للوصول إلى اتفاق، بحسب ما أكده كليف كوبشان، رئيس مجموعة أوراسيا جروب“.ورأى كوبشان أن ”بايدن سيواجه سلسلة من الصعوبات في التفاوض مع إيران، خاصة فيما يخص تعزيز القيود المفروضة على أنشطتها النووية، وهي نقاط الضعف التي استشهد بها ترامب في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي“، مؤكدا أن ”جوهر المفاوضات سيكون شاقا، فقد شاهدنا مثل هذا السيناريو من قبل، ولم تكن الأمور سهلة على الإطلاق، إلا أن التحدي الذي يواجه بايدن هو أن يكون ملمّا بجميع الاحتمالات التي يمكن أن تسفر عنها إستراتيجيته تجاه إيران“.
وختمت ”نيويورك تايمز“ تقريرها بالقول إنه ”يمكن أن تثير سياسة بايدن غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استغل التأثير الإيجابي للنهج المتشدد الذي اتبعه ترامب مع إيران في تعزيز علاقات إسرائيل مع دول في الخليج العربي، والوصول إلى اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين، كما أن الطريقة التي سيدير بها بايدن العلاقات مع السعودية، التي تنظر إلى إيران بوصفها عدوا، ستكون -أيضا- تحديا بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب“.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: كيف سيتعامل بايدن مع إيران وملفها النووي؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز: كيف سيتعامل بايدن مع إيران وملفها النووي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).