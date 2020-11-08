2020/11/08 | 15:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدمير 8 مضافات لداعش والاستيلاء على اسلحة شمال الفلوجة

أفاد مصدر أمني، الاحد، بتدمير 8 مضافات لخلايا عصابات داعش الاجرامية بحملة امنية استباقية شمال مدينة الفلوجة..

وقال المصدر إن “قوة امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي شرعت بحملة امنية استباقية لتطهير منطقة وادي الثرثار شمالي مدينة الفلوجة، أسفرت عن تدمير 8 مضافات لخلايا عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف، أن “القوات الامنية تمكنت ايضا من الاستيلاء على اسلحة متنوعة لخلايا مجرمي داعش”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات والاستيلاء على اسلحة متنوعة”.

وأشار الى أن “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاجسام المفخخة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 8 مضافات لداعش والاستيلاء على اسلحة شمال الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 8 مضافات لداعش والاستيلاء على اسلحة شمال الفلوجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).