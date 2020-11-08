"تويتر" تكشف خطتها للتعامل مع حساب ترامب بعد انتهاء الفترة الرئاسية

2020/11/08 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "ذا فيرج"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفقد امتيازات يتمتع بها كقائد عالمي في موقع تويتر، وذلك حال تولى المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئاسة بصفة رسمية في 20 يناير المقبل.

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