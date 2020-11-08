2020/11/08 | 16:07 - المصدر: سفن سكاي

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مترجم ل 7 sky

نيودلهي(اسوشييتد بريس) – ذكرت مصادر الهند الطبيه بان البلاد شهدت 45674 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، حيث ان العاصمة سجلت زيادة حادة بنحو 7000 حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

تجاوز عدد الحالات المؤكدة في الهند8.5 مليون حالة – وهي ثاني أكثر دوله في العالم من حيث الاصابات بعد الولايات المتحدة حالة.

وقد ذكرت وزارة الصحة يوم الأحد عن 559 حالة وفاة خلال الـ 24

ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 126121

ومع ذلك ، لا يزال العدد في نيودلهي يحوم حول 7000 يوميًا بعد انخفاضه إلى ما يقرب من 1000 في سبتمبر.



كما سجلت العاصمة 79 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو أكبر عدد منذ يونيو.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيودلهي تشهد ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا 7 SKY TV.

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