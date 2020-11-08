بالصور .. موظفو ثمان محافظات عراقية يتظاهرون احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم

2020/11/08 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر موظفو ثمان محافظات في وسط وجنوب العراق احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

وهدد موظفو كل من بغداد وكربلاء والنجف وبابل والناصرية والبصرة والمثنى باللجوء إلى الإضراب العام عن الدوام ما لم تقوم الحكومة بدفع رواتبهم، مطالبين الجهات الحكومية والنيابية بإيجاد حل عاجل وسريع للأزمة المالية فضلا عن عدم زج رواتب الموظفين بهذه الأزمة.

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