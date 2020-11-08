رئيس الجمهورية لوزير التخطيط: يجب وضع الخطط اللازمة لدعم القطاع الخاص

2020/11/08 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله وزير التخطيط خالد بتال أهميّة دور وزارة التخطيط بكافة تشكيلاتها في رسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص وضع خطط الإصلاحات وتطوير السياسات الاقتصادية طبقاً للمتغيرات، إلى جانب تنمية الموارد البشرية وإجراء البحوث والدراسات لتحديد الأوليات في تنفيذ المشاريع وفق حاجة المواطنين إليها.

ودعا الى ضرورة إعداد الخطط والبرامج في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الإحصاءات والبيانات التي يرتبط بها عمل مؤسسات الدولة في القيام بالمهام المنوطة بها، وأهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التي تقف أمام ذلك، وإعداد البرامج الكفيلة لمعاجلة وتخفيف مشاكل البطالة والفقر.

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