الديمقراطي الكردستاني ينفي عقده صلحا مع المتورطين بحرق مقره في بغداد

2020/11/08 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مسؤول الفرع الخمس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد شوان محمد طه، ان يكون الفرع قد عقد صلحا مع أية جهة بشأن احراق مقر الحزب، مبينا ان ملف الحادث لا يزال معروضا امام القضاء.

وأكد طه في تصريح ان ما تشيعه بعض الجهات حول موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على التصالح مع الأشخاص الذين احرقوا المقر يوم السابع عشر من تشرين الأول الماضي، أكد ان ذلك غير صحيح بالمرة، لافتا الى ان الحزب كلف محاميين اثنين بمتابعة القضية المرفوعة امام القضاء بشكل يومي.

وأضاف طه ان لجنة حكومية تقوم بمتابعة الملف بالإضافة الى الجهات القضائية، موضحا انه لا يعرف شيئا حول مصير الأشخاص الذين القي القبض عليهم بتهمة الاشتراك بعملية حرق المقر والبالغ عددهم نحو أربعة عشر شخصا.

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