وزير الخارجية مهنئاً بايدن: نتطلع للدفع بعجلة الحوارات وتكثيف العمل المشترك

2020/11/08 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ وزير الخارجية فؤاد حسين، رئيس الولايات المتحدة الاميركية المُنتخب جو بايدن.

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