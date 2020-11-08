صحة السليمانية تحذر من تفاقم أوضاع كورونا وتلوم المواطنين

2020/11/08 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت المديرية العامة لصحة السليمانية، من تزايد الاصابات بفيروس كورونا، داعية المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية.

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