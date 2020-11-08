الدفاع المدني يخمد حريقاً في “مجمع الأرامل”

2020/11/08 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق “كبير” اندلع داخل عدد من الكرفانات في “مجمع الأرامل” في منطقة چكوك شمالي بغداد، مشيرةً إلى إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة، وانتشال جثة طفل آخر.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “حريق كبير اندلع داخل عدد من الكرفانات في مجمع الأرامل بمنطقة چكوك شمالي بغداد”، مبينة ان “فرقها طوقت الحريق وأنقذت طفلاً باللحظات الأخيرة قبل أن تصله النار فيما انتشلت جثة طفل اخر يبلغ من العمر ثلاث سنوات”.

واكدت “إخماد الحريق بعد إيقاف انتشار النيران داخل عدد من الكرفانات، وانقاذ 154 كرفاناً داخل المجمع”.

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