أذربيجان تعلن سيطرتها على ثاني أكبر مدن إقليم قرة باغ وأرمينيا تنفي

2020/11/08 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد، إن قوات بلاده تمكنت من السيطرة على مدينة شوشا، ثاني أكبر مدينة في إقليم ناغورنو قرة باغ، وهو تصريح نفى صحته مسؤولون من أرمينيا.

وتمثل مدينة شوشا، التي تعرف لدى الأرمن باسم شوشي، أهمية ثقافية واستراتيجية لكلا الجانبين، وتقع على بعد 15 كيلومتراً جنوب ستيباناكيرت عاصمة الإقليم وأكبر مدنه.

ولقي ما لا يقل عن ألف شخص مصرعهم خلال 6 أسابيع من القتال داخل إقليم ناغورنو قرة باغ وحوله، وهو جيب جبلي يجري الاعتراف به دولياً كجزء من أذربيجان لكن تسكنه وتسيطر عليه عرقية من الأرمن.

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