الانتخابات الأمريكية والرعاية الصحية والكورونا - إلهامي الميرغني

2020/11/08 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني لأكثر من سبب فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحصول علي دورة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة النظام الرأسمالي العالمي .وهناك عدة عوامل قادت لخروج ترامب من البيت الأبيض ونجاح جو بيدن والحزب الديمقراطي في الوصول الي الرئاسة الأمريكية والأغلبية في مجلس الشيوخ.ومن بين أهم أسباب هزيمة ترامب وسياسات الليبرالية الجديدة وحزبه الجمهوري هو تعامله مع وباء كورونا ورؤيته لنظام الرعاية الصحية ......





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