رئيس كتلة نيابية: اتفاقية العراق مع مصر خذلان لتطلعات الشعب العراقي

2020/11/08 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

وصف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الأحد، الاتفاقية العراقية المصرية بـ “الهامشية”.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/ ، إن “الحكومة الحالية والمقبلة لا يمكنها تقديم شيء للشعب العراقي دون تفعيل الاتفاقية الصينية، لانها تخدم جميع المحافظات العراقية غير المنتظمة باقليم”، معتبرا أن “الاتفاقية المصرية العراقية غير مجدية وهامشية”.

واتهم “الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة السبب وراء افشال إتمام الاتفاقية الصينية العراقية”، معتبرا أن “الموافقة على الاتفاقية خذلان للشعب العراقي”.

وشهدت بغداد توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرتوكول تعاون مع القاهرة في مجالات عدة، وذلك خلال اجتماعات “اللجنة العليا المشتركة” بين الجانبين، التي ترأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسؤولين الحكوميين بالبلدين، الشهر الماضي. انتهى 25 ح

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