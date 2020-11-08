صحة كردستان تسجل 787 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/08 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 424 حالة شفاء و21 وفاة.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 787 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 84163 إصابة في عموم الإقليم”.وأشارت الى …

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