الموارد المائية: خزين المياه الجوفية لا يتيح التوسع للاستثمار الزراعي

2020/11/08 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، ان خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة، مشيرة الى انه لا يتيح التوسع للاستثمار الزراعي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مايرد في وسائل الاعلام عن توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمارالمياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية …

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