بعد إطلاق عملية عسكرية.. رئيس وزراء إثيوبيا يعين قائدا جديدا للجيش

2020/11/08 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين رئيس وزراء اثيوبيا، الأحد، قائدا جديدا للجيش بعد أربعة أيام من إطلاق عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

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