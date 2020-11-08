المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى لأندية بغداد

2020/11/08 | 16:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أجرتْ لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، اليوم الأحد، قرعة دوري الدرجة الأولى لأندية بغداد.

وأسفرتْ القرعة، التي جرت بمشاركة 47 ناديًا، عن خمس مجاميع، تهبط (3) أندية إلى الدرجة الأدنى وتتأهل من كل مجموعة (3) أندية لتصبح (15) ناديًا بالإضافة إلى أفضل رابع تقسم على مجموعتين، تلعب كل مجموعة دوريًا من مرحلة واحدة، يتأهل من خلالها فريقان من كل مجموعة إلى الدوري العام الذي يتألف من 28 ناديا.

وأسفرتْ القرعة عن المجاميع الآتية:

المجموعة الأولى: المرور وجنوب بغداد والحسنين والمصلحة والطليعة والطارمية والسكك والتاجي.

المجموعة الثانية: الخطوط والميثاق وغرب بغداد والتجارة والنجدة وأبو غريب وحماية المنشآت وشباب المستقبل وشباب العدل والكاظمية.

المجموعة الثالثة: الشعلة وشباب العراق والجامعة والوديع والفتح والعدالة والحرية والسياحة والدفاع المدني والعين.

المجموعة الرابعة: الاتصالات والظفر والزعفرانية والمهندسين والنصر والسلام والإسكان والبياع وبلادي والمصافي والزعيم.

المجموعة الخامسة: الجيش والأثير وشباب الوطن والمحمودية وبسماية والعمال وحيفا وجسر ديالى والصليخ.

يشار إلى أن دوري الدرجة الأولى سينطلقُ في الخامس عشر من الشهر الحالي.



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