تحالف الفتح يحدد موقفه من أزمة تأخر الرواتب

2020/11/08 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدر تحالف الفتح، الأحد، بيانا حدد من خلاله موقفه من تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وجاء في بيان التحالف الذي نشر اليوم 8 تشرين الثاني 2020، ان "تحالف الفتح يتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك"، داعيا الحكومة إلى تقديم حلول واقعية وعملية تؤمن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون من جهة أخرى.

وأضاف البيان أن "التحالف سيكون داعما وساندا لمثل هذة الإجراءات ونعمل على التصويت عليها سريعا والاستمرار في إيجاد المعالجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لاتقدم أية حلول عملية".

ر.إ

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