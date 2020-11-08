2020/11/08 | 16:38 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 2530 اصابة و 3002 شفاء و 44 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي اليوم الأحد:
عدد الإصابات : 2530
عدد حالات الشفاء : 3002
عدد حالات الوفاة : 44
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 2530 اصابة و 3002 شفاء و 44 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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