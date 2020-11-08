الموقف الوبائي لكورونا : 2530 اصابة و 3002 شفاء و 44 حالة وفاة

2020/11/08 | 16:38 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الأحد:

عدد الإصابات : 2530

عدد حالات الشفاء : 3002

عدد حالات الوفاة : 44

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