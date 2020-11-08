المالية النيابية تحدد موعد حسم قانون الاقتراض وتؤكد إمكانية دفع رواتب الموظفين لشهرين

2020/11/08 | 16:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، تخفيض مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري، فيما أشارت إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.

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