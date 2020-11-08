شرطة كربلاء تنقذ فتاتين من الابتزاز الإلكتروني

2020/11/08 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة كربلاء، من إنقاذ فتاتين من الابتزاز الإلكتروني.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية تمكنت من إنقاذ فتاتين من الابتزاز الالكتروني”.وأوضح، انه “بعد ورود مناشدتين منفصلتين للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497)، …

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