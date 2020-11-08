ظريف عن فوز بايدن: هل سيتخلون عن ’الأسلوب المدمر والبلطجي’؟

2020/11/08 | 16:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاحد، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، فيما تسائل عن امكانية تخلي امريكا عن ماوصفه بـ "الأسلوب المدمر وغير القانوني والبلطجي".



وقال ظريف في تدوينة تابعها "ناس" (8 تشرين الثاني 2020)، ان "العالم بات يراقب ما إذا كان القادة الأميركيون الجدد سيتخلون عن الأسلوب المدمر وغير القانوني والبلطجي للإدارة الأميركية الحالية الوشيكة على نهاية ولايتها وهل سينتهجون التعددية والتعاون واحترام سيادة القانون أم لا".

وأضاف ظريف "لقد عبر الشعب الأميركي عن رأيه وأدلى بصوته"، مؤكداً ان "ما يهم (الآن) هو العمل والسلوك".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن، "تاريخ إيران واضح..



الكرامة والمصالح الوطنية والدبلوماسية المسؤولة".

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد أن حصل على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 214 لدونالد ترامب.

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