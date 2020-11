2020/11/08 | 16:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد جاسم *ماتزال العديد من برامجنا الرياضية في مختلف القنوات الفضائية تفتقد الى الكثير من المعايير المهنية التي تحقق الفوائد المرجوة لهذه البرامج وفي مقدمتها إقناع المتلقي بالمادة التي تطرح على طاولة الحوار خصوصا في كرة القدم وفي إستضافة بعض من يوصف نفسه محللا في اللعبة وهو أصلا يحتاج الى من يحلل له نفسيته المتخمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوضى على الهواء first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوضى على الهواء) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوضى على الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).