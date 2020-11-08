صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/08 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 544 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 193 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 544 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :- 193 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع بغداد جديدة 57 حالةقطاع الشعب 19 حالة .قطاع البلديات الاول 8 حالاتقطاع المدائن 19 حالةقطاع النهروان 29 حالةقطاع الصدر 19 حالةقطاع البلديات الثاني 24 حالةقطاع الاستقلال 9 حالات- 351حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية•مدينة الصدر 104 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



الجوادر ’ جميلة , الكيارة ,

الشعب 17 حالة محلة 317, 337, , ,345, 357 .



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,331

البلديات 11 حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 15 حالة محلة 505, 503, • 506 , ,502 , 504 ,الامين 14 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

بغداد جديدة 10 حالات محلة 701 •709 706 , 704 ,

, الزعفرانية 16 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

الكرادة 19 حالة محلة 903, 905, •905 , , 906 , 909 ,

الاعظمية 15 حالة محلة, 314, 302 , 310 , 314 , 311 ,

الحسينية 14 حالة محلة .



222 .



219 , 215 ’ 213 ’ الاستقلالالمدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الورديةزيونة 7 حالات محلة 714• حي الخليج 4 حالات محلة 703شارع النضال 7 حالات محلة 103• المشتل 10 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي• الغدير 5 حالات محلة 706الكاظمية 4 حالات محلة 427اللطيفية 4 حالاتحي القاهرة 10 حالات محلة 303 , 305• الفحامة حالة واحدة• الكرخ الدورة3 حالات ,• حي النصر 4 حالات , 773• حي السلام حالة واحدة , 408• البنوك 10 حالات , 319 , 335 , 321• المنصور 6 حالات شارع 14 رمضان• الراشدية حالتين• , 312 سبع ابكار 9 حالات محلة 332• المعامل حالة واحدة الزراعي• الكفاح 5 حالات محلة 125, 111• حي تونس 5 حالات محلة 300• الصليخ 4 حالات326• حي الزهراء 10 حالات محلة 757

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 64447 توفي منهم1374 للاسف فيما اكتسب الشفاء 58278 ومتبقي قيد العلاج 4795".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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