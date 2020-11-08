نائب عراقي يوجه نصائح لبايدن: لا تقع بأخطاء ترامب الخمسة

2020/11/08 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه عن تحالف الفتح عدي شعلان، الأحد 8-11-2020، عدة نصائح للرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن فيما أشار الى ان انتخابه سيقلل التوتر في منطقة الشرق الأوسط ما ينعكس ايجابياً على العراق.

وقال شعلان في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "على بايدن ان لا يقع بالاخطاء التي وقع بها ترامب واولها دعم الحرب في اليمن والتعامل العنصري مع الأديان وخاصة مع المسلمين وايضاً خطأه بالتعامل العنصري مع أصحاب البشرة السمراء".

وبين ان على "بايدن ايضاً العمل بشكل متوازن مع كافة الاطراف الدولية، وعدم استخدام أسلوب فرض الرأي بالقوة والتهديد، كما كان يفعل ترامب"، مضيفا اننا "نتوقع ان بعد فوز بايدن سيقلل التوتر بين امريكا وايران، وهذا الأمر بكل تأكيد، سينعكس بشكل ايجابي على العراق على مختلف الاصعدة".

ويوم أمس ، هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب جو بايدن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأميركية.



وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "أتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس".

واضاف، "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

وفي اول خطاب له ، أكد بايدن، تحقيقه انتصارا تاريخيا، متعهدا باستعادة روح أمريكا وبأنه سيكون رئيسا يسعى للوحدة لا الانقسام.

وقال بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بعد إعلان جميع شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى فوزه بعد أربعة أيام من انتخابات يوم الثلاثاء الماضي ”لقد تحدث شعب هذه الأمة.



منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا“.

وأضاف بايدن، أثناء إلقائه خطاب النصر في مقر حملته، بأنه ترشح للرئاسة ليجعل الولايات المتحدة محترمة في العالم مرة أخرى، مشيرا إلى انه ديمقراطي لكنه سيبقى رئيسا لكل الأمريكيين.

وقال بايدن إنه يتطلع لتكون أمريكا أكثر عدلا وإنصافا تخلق فرصا للجميع، داعيا الأميركيين إلى الكف عن معاملة ”خصومهم كأعداء“.

وشكر بايدن الناخبين على منحه ”فوزا راسخا“ في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف أن معالجة التغير المناخي والعنصرية الممنهجة تمثل جزءا من تفويضه.

وبما يتعلق بجائحة كورونا، قال إنه سيعين مجموعة من العلماء والخبراء لمكافحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عمله كرئيس سيدأ بمعالجة أزمة كورونا، كاشفا عن خطة وطنية لمكافحة الجائحة سيبدأ تنفيذها في يناير 2021.

وشدد بايدن على وحدة الأمريكيين ونبذ التفرقة، قائلا ”الآن، دعونا نعط بعضنا بعضا فرصة.



حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ونصغي إلى بعضنا مجددا“.



وأضاف ”حان الوقت لمداواة أمريكا“.

وأقرّ بايدن بأنّ أنصار ترامب أصيبوا بخيبة أمل من جرّاء فوزه، قال ”هؤلاء ليسوا أعداءنا.



إنهم أمريكيّون“.

وعلى غير العادة، ألقت نائبة الرئيس الأمريكي المُنتخب كامالا هاريس، كلمة قبل خطاب بايدن، أعلنت فيها أنّ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتّحدة يُمثّل ”يوما جديدا لأمريكا“.

وقالت هاريس إنّه ”في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوما جديدا لأمريكا“.

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