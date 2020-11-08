2020/11/08 | 16:59 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 8 نوفمبر 2020 | 04:46 مساءً | عدد القراءات : 8

التطبيعية تستعين بنحات عالمي لتصميم درع الدوري الممتاز

وجهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، طلباً رسمياً للنحات العالمي العراقي احمد البحراني من اجل تصميم درع الدوري الممتاز.

وبحسب الطلب فإن التطبيعية تدعو البحراني الى تصميم الدرع بشكل احترافي للموسم الحالي 2020/ 2021.

يذكر أن درع الدوري الممتاز كان يعاني من بدائية التصميم، الامر الذي دفع الاتحاد الحالي الى تغيير الدرع.

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