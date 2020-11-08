المالية تجتمع مع الكاظمي لحسم تمويل العجز المالي

2020/11/08 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية يوم الاحد، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما كشف عضو في اللجنة عن عدم التوصل الى اتفاق بشأن المبلغ الذي ستقترضه الحكومة.

واوضح مصدر مطلع لـ PUKmedia: ان اللجنة ناقشت اليوم، مشروع قانون العجز المالي، وملاحظات ومقترحات جلسة مجلس النواب، امس، والتي تناولت القراءة الثانية للمشروع.

واضاف: ان المناقشات لم تتوصل الى اتفاق بشأن المبلغ الذي ستقترضه الحكومة للاشهر المتبقية من العام الجاري، مؤكدا ان اللجنة ستجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي لحسم مبلغ الاقتراض يوم غد الاثنين.

وفي السياق ذاته، اكد شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان مجلس النواب لن يناقش في جلسته يوم غد الاثنين مشروع قانون العجز المالي، قبل التوصل للاتفاق حول المبلغ ، مرجحا، الاتفاق على مبلغ 12 ـ 15 ترليون دينار شهريا.

من جانبها نقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار قوله: " قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ مابين 10 إلى 15 ترليوناً"."

واضاف: ان الحكومة بامكانها صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني مباشرة بعد التصويت على القانون، لافتا الى ان حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات".

PUKmedia خاص

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