موجة جديدة من الامطار تجتاح الاقليم

2020/11/08 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان تجتاج موجة جديد من الامطار مدن وبلدات اقليم كوردستان بدءاً من يوم غد الاثنين.

وقال بزار اكرم مسؤول قسم التوقعات الجوية بالمديرية في تصريح لفضائية كوردسات نيوز وتابعه PUKmedia، اليوم الاحد: ان من المتوقع ان تهطل امطار رعدية يوم غد الاثنين على مدن وبلدات اقليم كوردستان، مشيرا الى ان موجة الامطار هذه تصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وبيّن أكرم، ان درجات الحرارة ستنخفض بواقع 2 الى 4 درجات مئوية، لافتا الى ان موجة الامطار ستستمر الى مساء يوم بعد غد الثلاثاء.

PUKmedia متابعة‌

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