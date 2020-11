2020/11/08 | 17:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرتْ لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، اليوم الأحد 8/11/2020، قرعة دوري الدرجة الأولى لأندية بغداد.وأسفرتْ القرعة، التي جرت بمشاركة 47 ناديًا، عن خمس مجاميع، تهبط (3) أندية إلى الدرجة الأدنى وتتأهل من كل مجموعة (3) أندية لتصبح (15) ناديًا بالإضافة إلى أفضل رابع تقسم على مجموعتين، تلعب كل مجموعة دوريًا من مرحلة واحدة، يتأهل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأندية بغداد بمشاركة 47 نادياً first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأندية بغداد بمشاركة 47 نادياً) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأندية بغداد بمشاركة 47 نادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).