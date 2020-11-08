2020/11/08 | 17:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظ فريق الانصار اللبناني على صدارة الدوري اللبناني الممتاز بكرة القدم بقيادة المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل ومساعده مدرب الحراس العراقي معن جميل.

الانصار رفع رصيده الى 15 نقطة بانتهاء الجولة 6 من البطولة بخمسة انتصارات كان اخرها على فريق الصفاء بنتيجة تاريخية 6-1 في المباراة التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية ولم يتعرض الفريق سوى لخسارة وحيدة امام شباب الساحل.

ويطمح المدربان العراقيان الى مواصلة النجاح في البطولة اللبنانية وتأكيد قدراتهما التدريبية في حصد الانجازات والفوز بالالقاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثنائي التدريب العراقي (ابو الهيل وجميل) يقودان الانصار الى صدارة دوري لبنان 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثنائي التدريب العراقي (ابو الهيل وجميل) يقودان الانصار الى صدارة دوري لبنان) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثنائي التدريب العراقي (ابو الهيل وجميل) يقودان الانصار الى صدارة دوري لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).